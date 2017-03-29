Кононенко задекларував тисячі квадратних метрів та пальто за 200 тис

У 2016 року він почав використовувати Audi A8, випущений у 2012 році

Перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко задекларував 14,743 млн грн доходів за 2016 рік.

161 тис грн Кононенко отримав у вигляді депутатської зарплати, 82 тис. - відсотки від вкладу в "Укрсоцбанку", решта - 14,5 млн - дивіденди від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК", повідомляють "Українські новини" із посиланням на текст його декларації, незважаючи на те, що сайт з електронними деклараціями не працює вже декілька днів.

Готівкою депутат задекларував 965 тисяч євро, 928 тис. доларів, 397 тис. гривень та 5,9 млн гривень акцій "ВІК". На рахунку в "Укрсоцбанку" Кононенко зберігає 2,1 млн гривень.

У власності депутата знаходяться два будинки площею 1 644 і 36,6 кв. м, а також квартира на 236,6 квадратів. Крім того, Кононенко володіє двома земельними ділянками площею 4 654 і 2 255 кв. м.

У 2016 році нардеп пересів на новий автомобіль. Якщо в декларації за 2015 рік у нього вказаний "шестисотий" Merсedes-Benz 2002 року випуску, то, вже згідно з останнім звітом, у грудні 2016 року він почав використовувати Audi A8, випущений у 2012 році.



Фото: motortrend.com

Також Кононенко є кінцевим бенефіціаром суднобудівного заводу Петра Порошенко "Ленінська кузня" (Київ), компаній "Міжнародна тенісна академія", "Медсервіс плюс", "Промавтоматика", "Європейський дім", "Київгейт Інвестмент", приватних компаній Treck Holding Coast S. L. (Іспанія), Lancashire Big (Іспанія), Treck Holdings Limited (Гібралтар), а також ТОВ "Зовнішекономсервіс" - фірма маркетингу і зовнішньоекономічних зв'язків Севастопольського морського заводу.

Крім того, депутат задекларував шкіряне пальто з хутром норки за 216 тисяч гривень, плазмовий телевізор Panasonic за 528 тисяч, домашній кінотеатр за 480 тис., меблі, золоті запонки, 6 наручних годинників, бігову доріжку та металевий сейф.

Він володіє акціями Міжнародного інвестиційного банку, "ВІК" і Ri-System Limited (Кіпр).

У графі "Фінансові зобов'язання" Кононенко зазначив фінансову поруку 105 млн гривень, іпотеки на земельні ділянки 16,5 млн гривень та 9,6 млн доларів.

Крім того, він заплатив 135 тисяч гривень почесному консульству Сейшельських островів в Україні за оренду.

У розділі "Витрати" Кононенко вказав 1 млн гривень за консультації в сфері права, 2,9 млн гривень - за отримання освіти, 1 млн гривень за послуги з організації авіаперевезень, 800 тисяч гривень - благодійний внесок.

Його дружина Лілія задекларувала 25 тисяч євро, 24,9 тис. доларів і 730 тис. гривень готівкою, підвіску з діамантом на 0,8 карат за 264 тисячі гривень, соболину куртку, колекцію фарфорових статуеток вартістю 290 тис. гривень та сумку зі шкіри страуса за 126 тис. гривень.

Вона також вказала автомобіль BMW 550 2012 року випуску, орендований у почесного консульства Сейшельських островів в Україні, а також користування за 10,5 тисяч євро жилим приміщенням у Марбельї (Іспанія).

Син Кононенко задекларував автомобіль Subaru WRX STI 2010 року випуску, володіння продюсерським центром "Разом", 22,2 тисяч гривень зарплати і 22,1 тис. доларів на рахунку в Міжнародному інвестбанку.

Як відомо, за 2015 рік Кононенко задекларував 14,3 млн гривень доходів.