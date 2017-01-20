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Кононенко заявив, що не зустрічався зі Злочевським

Раніше було оприлюднено фото, на якому видно, як двоє схожих на Злочевського і Кононенка чоловіків вечеряють і розмовляють у ресторані
Нардеп з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко запевняє, що не мав зустрічі з колишнім міністром екології та природніх ресурсів Миколою Злочевським.
Кононенко заявив, що не зустрічався зі Злочевським Ігор Кононенко. Фото: rbc.ua

"Я не зустрічався", – заявив він на запитання щодо їхньої зустрічі у Відні, інформує "Українська Правда".

Жодних інших деталей Кононенко не повідомив, пославшись на зайнятість.

Як повідомляв Ipress.ua 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Фото:FB OLGA VASILEVSKAYA-SMAGLIUK

Однак, генпрокуратура не розслідує зустріч у ресторані у Відні нардепа Ігоря Кононенка з екс-міністром екології часів Януковича - Миколою Злочевським.

Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.

ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.

Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.

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