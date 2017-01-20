Кононенко заявив, що не зустрічався зі Злочевським
"Я не зустрічався", – заявив він на запитання щодо їхньої зустрічі у Відні, інформує "Українська Правда".
Жодних інших деталей Кононенко не повідомив, пославшись на зайнятість.
Як повідомляв Ipress.ua 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
Фото:FB OLGA VASILEVSKAYA-SMAGLIUK
Однак, генпрокуратура не розслідує зустріч у ресторані у Відні нардепа Ігоря Кононенка з екс-міністром екології часів Януковича - Миколою Злочевським.
Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.
ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.
Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: