СПОРТ НОВИНИУкраїнський півзахисник Євген Коноплянка забив два голи за Шальке в матчі Кубка Німеччини проти берлінського Динамо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коноплянка відзначився дублем у першому офіційному матчі сезону за Шальке, - ВІДЕО
Коноплянка допоміг своїй команді пройти в наступний раунд Кубка Німеччини
Фото: Facebook
Шальке переміг з рахунком 2:0 і пройшов в 1/16 фіналу.
Коноплянка провів на полі всі 90 хвилин, забивши на 78-й хвилині і в компенсований арбітром час.
Раніше Євген Коноплянка відзначився двома голами і двома результативними передачами в товариському матчі проти Еркеншвіка.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Коноплянка буде оштрафований за слова на адресу наставника Шальке Маркуса Вайнцирля, де він назвав фахівця боягузом.
Напередодні стало відомо, що Шальке вирішив продати українського півзахисника цього літа. Раніше гравець заявив про викуп німецьким клубом його контракту у Севільї за 15 млн євро.
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15 08 2017 07:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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