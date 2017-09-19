CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський півзахисник Шальке Євген Коноплянка залишився в запасі свого клубу на матч п'ятого туру чемпіонату Німеччини проти БаваріїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коноплянка вперше в сезоні не потрапив до стартового складу Шальке
Євген Коноплянка почне поєдинок з Баварією на лавці запасних
Фото: Reuters
Для Коноплянки в цьому сезоні це перше непотрапляння в основний склад - до цього він виходив у стартовому складі свого клубу в чотирьох матчах чемпіонату й одному Кубка Німеччини, забивши один гол в чемпіонаті і два м'ячі в Кубку Німеччини, пише "Кореспондент".
Шальке і Баварія розташовуються на сусідніх місцях у турнірній таблиці, маючи в активі по 9 очок.
Нагадаємо, півзахисник Шальке Євген Коноплянка є одним з найбільш високооплачуваних гравців свого клубу. Коноплянка відповідно до свого контракту отримує близько чотирьох мільйонів євро на рік. Співвідносну зарплату в клубі мають тільки Леон Горетцка і Франко Ді Санто.
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19 09 2017 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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