Конопляний марш проходить у Києві біля будівлі Кабміну

З колонок грає музика, учасники акції по черзі виступають у мікрофон і спілкуються між собою

У Києві біля будівлі Кабінету Міністрів України близько 200 активістів беруть участь в акції "Конопляний марш" ("Марш свободи") за реалізацію стратегії державної політики щодо наркотиків.

Активісти розташувалися біля будівлі уряду з різними плакатами: "Медичний канабіс – наше право", "Почати наукові дослідження" і плакати з зображенням листя конопель.

Основними вимогами "Маршу свободи" в 2018 році є такі: розпочати наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів; врегулювати доступ українських пацієнтів до лікування медичним каннабісом та препаратів на його основі.

У заході беруть участь представники об'єднання громадських ініціатив "Об'єктивна реальність", громадських організацій "Афіна. Жінки проти раку", "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", "Єдиний досвід", "Українська асоціація медичного канабісу", "Демократична орда", "МІСТ", проект "Наркополітика" та партія Зелених України.

Громадський порядок на акції забезпечують десятки правоохоронців, зокрема поліція комунікації. Ситуація спокійна.

Нагадаємо, що данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.

Додамо, що в Польщі також з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.