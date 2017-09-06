Консерватори виграють вибори в Британії, але втрачають більшість – екзит-поли

Правляча партія втрачає абсолютну більшість у Парламенті, яку вона контролює у даному скликанні парламенту

Екзит-поли свідчать про перемогу консерваторів на позачергових парламентських виборах у Великій Британії.

Як повідомляє BBC, перемога Консервативної партії вийшла не дуже переконливою. Партія Терези Мей має отримати 314 депутатських місць, що на 14 менше, ніж у попередньому скликанні.

Таким чином, правляча партія втрачає абсолютну більшість у Парламенті, яку вона контролює у даному скликанні парламенту.

Натомість на 34 мандати збільшується фракція лейбористів – до 266.

Також про успіх на виборах можуть говорити ліберальні демократи – згідно даним соціологів, вони отримають 14 мандатів, на 6 більше, ніж зараз.

Шотландська національна партія втратить аж 22 депутатських місця, та отримає 34 мандати.

Ще по одному мандату мають отримати партії Plaid three та Greens one. Натомість UKIP (Партія незалежності Великої Британії) – ключовий натхненних референдуму про вихід зі складу ЄС, втрачає свого єдиного представника у Парламенті.

Нагадаємо, позачергові вибори мали посилити позиції консерваторів, що мало зміцнити переговорну позицію Британії із ЄС щодо умов Брексіту.

Натомість два терористичні акти – у Манчестері та Лондоні майже зрівняли підтримку консерваторів та лейбористів. Напередодні виборів навіть повідомлялося про можливу поразку консерваторів.

Дострокові парламентські вибори в Британії відбулись після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.

Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).

Зазначимо, згідно з результатами опитування YouGov, Консервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, втратить більшість у парламенті після виборів.