Константинополь розпустив Архієпископство РПЦ у Західній Європі

Вселенський Патріархат вирішив розпустити архієпископство Російської православної церкви в Західній Європі.

Відповідне рішення прийняв Священний Синод Вселенського Патріархату на Фанарі, інформує Оrthodoxie.

Відзначається, що таким чином було скасовано Патріарший томос 1999 року.

22 січня 1971 року Константинопольський патріархат відновив свою юрисдикцію над парафіями колишнього російського Західноєвропейського екзархату, перетворивши його на Російську православну архієпископію Західної Європи.

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19 червня 1999 року томосом Константинопольського патріарха Варфоломія I підтверджувалося перебування архієпископії під омофором Константинопольського патріарха і відновлювався її статус екзархату.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату зняв анафему з предстоятелів УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія, а також прийняв рішення припинити дію указу 1686 року про дозвіл на висвячення київського митрополита Московським патріархом, яке в Росії вважають передачею канонічної території України. Рішення Синоду відкривають дорогу для надання томосу про автокефалію після Об'єднавчого собору УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ МП.

15 жовтня Синод РПЦ у Мінську заявив про цілковите розірвання відносин із Вселенським патріархатом. Це рішення означає, що священики РПЦ не зможуть здійснювати спільні богослужіння з представниками Вселенського патріархату, а миряни не зможуть причащатися в храмах Вселенського патріархату.

У РПЦ назвали Варфоломія розкольником, а также запропонували усунути його і відкрити парафії в Туреччині. Таким чином, РПЦ виконала свою погрозу розриву з Константинополем у разі надання автокефалії українській церкви. Слідом про припинення відносин заявила також і Російська закордонна церква.