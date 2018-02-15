Конституційний суд Польщі може врахувати побоювання українців в законі про ІНП, - Чапутович

Чапутович підкреслив, що у найважливіших питаннях Польща підтримує Україну, але історичні питання усе ж залишаються на порядку денному

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що Конституційний суд, який зараз вивчає зміни до закону про Інститут національної пам'яті, може взяти до уваги побоювання українців і дещо змінити його.

"Українці теж протестують проти змін до закону про ІНП. Однак, Конституційний суд може врахувати сумніви української сторони й уточнити деякі питання, аби розвіяти нинішні побоювання", - заявив Чапутович в інтерв'ю виданню Gazeta Polska, передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що у стратегічних питаннях Польща знаходить порозуміння з Україною та підтримує європейські амбіції Києва.

"Ми хотіли б, щоб Україна належала до родини демократичних країн в Європі. Ми підтримуємо її територіальну цілісність, підтримуємо у конфлікті з Росією", - наголосив глава польської дипломатії.

Чапутович підкреслив, що у найважливіших питаннях Польща підтримує Україну, але історичні питання усе ж залишаються на порядку денному.

За його словами, Польща повинна вимагати визнання від України історичної правди, але потрібен час, щоб українське суспільство сприйняло цю правду (про трагічні події на Волині в 1943-1944 роках). За його словами, необхідним є історичний діалог між обома країнами.

Чапутович наголосив, що Польща хоче "розблокувати" відносини з Україною. Він висловив сподівання, що незабаром до Польщі приїде віце-прем'єр України Павло Розенко, який проведе переговори зі своїм польським колегою Пьотром Глінським.

"Ми розраховуємо на те, що буде відновлено ексгумаційні роботи і що зможуть розмовляти історики",- наголосив польський міністр.

Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.