Конституційний суд схвалив законопроект про обмеження депутатської недоторканності

У президентському законопроекті пропонується обмежити депутатську недоторканність з 1 січня 2020 року

Конституційний суд України схвалив президентський законопроект про обмеження недоторканності депутатів Верховної Ради України з 1 січня 2020 року.

Суд дійшов висновку, що законопроект №7203, який до парламенту вніс президент України Петро Порошенко, не суперечить Конституції, повідомляє прес-служба КСУ.

"Пропоновані зміни щодо скасування недоторканності народних депутатів України стосуються лише їхнього спеціального статусу і не впливають на зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина", - йдеться у висновку.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.