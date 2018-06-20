Конституційний суд схвалив законопроект про обмеження депутатської недоторканності
Суд дійшов висновку, що законопроект №7203, який до парламенту вніс президент України Петро Порошенко, не суперечить Конституції, повідомляє прес-служба КСУ.
"Пропоновані зміни щодо скасування недоторканності народних депутатів України стосуються лише їхнього спеціального статусу і не впливають на зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина", - йдеться у висновку.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд Конституційного суду два законопроекти стосовно скасування депутатської недоторканності.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.
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