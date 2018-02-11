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Конституційний суд відмовився оцінювати мораторій на продаж землі
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні великої палати КСУ 1 листопада
Фото: з вільних джерел
На засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, інформує офіційний сайт суду.
Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
Також, Президент Петро Порошенко заявив, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України. За словами Президента створення цивілізованого ринку землі зараз буде важко провести.
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02 11 2018 14:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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