Конституційний суд відмовився оцінювати мораторій на продаж землі

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні великої палати КСУ 1 листопада

Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

На засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, інформує офіційний сайт суду.

Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

Також, Президент Петро Порошенко заявив, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України. За словами Президента створення цивілізованого ринку землі зараз буде важко провести.