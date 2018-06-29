Консул зустрівся з українськими туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу Консул проводить зустріч з українськими туристами в місті Монастир

Український консул зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу до України.

Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

"Консул проводить зустріч з українськими туристами в м. Монастир (Туніс). Намагаємося врегулювати ситуацію, що склалася. Повторно привертаємо увагу українців до зваженого вибору туроператора, плануючи подорож за кордон", – повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич. Міністерство закордонних справ України під час планування подорожі за кордон закликає ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;

уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;

уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;

враховувати безпекову ситуацію у країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;

зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон" ("ДРУГ"), який є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном. Нагадаємо, в аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу перебувають близько 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.

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