Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Консул зустрівся з українськими туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу

Консул проводить зустріч з українськими туристами в місті Монастир
Український консул зустрівся з туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу до України.
Консул зустрівся з українськими туристами, які другу добу не можуть вилетіти з Тунісу Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

"Консул проводить зустріч з українськими туристами в м. Монастир (Туніс). Намагаємося врегулювати ситуацію, що склалася. Повторно привертаємо увагу українців до зваженого вибору туроператора, плануючи подорож за кордон", – повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

Міністерство закордонних справ України під час планування подорожі за кордон закликає

  • ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;

  • уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;

  • уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;

  • враховувати безпекову ситуацію у країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;

  • зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України "Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон" ("ДРУГ"), який є ефективним інструментом попередження, за потреби – розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.

Нагадаємо, в аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу перебувають близько 300 українських туристів, які не можуть вилетіти до Харкова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2018 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

Французькі делікатеси: Як ветеран АТО створив равликову ферму і готує ескарго

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.