Українського консула у Гамбурзі відсторонили на час перевірки
"Вчора міністр закордонних справ Павло Клімкін доручив держсекретарю МЗС розпочати дисциплінарне провадження щодо нашого консула в Гамбурзі. Терміново, вчора ще, це дисциплінарне провадження було розпочато", – повідомила "Українській правді" речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.
"На разі консул відсторонений від виконання службових обов’язків і розглядається питання про його можливе відкликання найближчим часом", – сказала Беца.
"МЗС абсолютно засуджує антисемітизм і будь-який прояв ксенофобії та дискримінації – як у суспільстві, так і в МЗС. Ми ретельно розберемося в цій ситуації і зробимо висновки – і на майбутнє також", – наголосила речниця міністерства
Поки що консула відсторонили на час дисциплінарного провадження.
Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.
Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.
Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.
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