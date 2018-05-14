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Українського консула у Гамбурзі відсторонили на час перевірки

Розглядається питання про його можливе відкликання найближчим часом
Консула України у німецькому місті Гамбург Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські дописи у Facebook.
Українського консула у Гамбурзі відсторонили на час перевірки Фото: з відкритих джерел

"Вчора міністр закордонних справ Павло Клімкін доручив держсекретарю МЗС розпочати дисциплінарне провадження щодо нашого консула в Гамбурзі. Терміново, вчора ще, це дисциплінарне провадження було розпочато", –  повідомила "Українській правді" речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"На разі консул відсторонений від виконання службових обов’язків і розглядається питання про його можливе відкликання найближчим часом", – сказала Беца.

"МЗС абсолютно засуджує антисемітизм і будь-який прояв ксенофобії та дискримінації – як у суспільстві, так і в МЗС. Ми ретельно розберемося в цій ситуації і зробимо висновки – і на майбутнє також", – наголосила речниця міністерства

Поки що консула відсторонили на час дисциплінарного провадження.

Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.

Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.

Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

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14 05 2018 14:58
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