Контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі під час великодніх свят

У середу, 12 квітня, відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"Тристороння контактна група підтвердила свою відданість рішенням від 29 березня 2017 року про виконання раніше прийнятих зобов'язань щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Україна знову визначила свою позицію: визнання Росією документів, виданих нелегітимними владою ОРДЛО; рейдерське захоплення підприємств, які належать державі Україна, так і приватним українським і європейським компаніям; встановлення псевдограницы в ОРДО - такі рішення змусили Україну ввести обмеження вантажів через лінію дотику. Ми вимагаємо скасування згаданих дій і повернення підприємств їх законним власникам.

В рамках підгрупи з безпеки необхідно виробити механізм запобігання та ефективного контролю за порушеннями режиму припинення вогню, а також інцидентами з персоналом і обладнанням СММ ОБСЄ.

"Згідно з Мінськими домовленостями Україна відвела все важке озброєння від лінії зіткнення. Українська сторона стурбована і стривожена постійними погрозами та актами агресії по відношенню до співробітників СММ ОБСЄ, які все частіше відбуваються на непідконтрольної Україні частині Донбасу. Повне припинення вогню, виведення російських формувань та зброї – тільки після цього можна переходити до вирішення політичних питань". - наголошується в повідомленні.

Гуманітарна підгрупа продовжує працювати над звільненням заручників. Вдалося домовитися про те, щоб СБУ, омбудсмен Валерія Лутковська, матері незаконно утримуваних осіб, за участю ОБСЄ провели верифікацію відмови людей переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

В економічній підгрупі стоїть питання організації роботи експертної групи, яка повинна оцінити ситуацію на шахтах в ОРДЛО, підтоплення яких є екологічною загрозою для всього Донбасу. Однак представники ОРДЛО блокують роботу такої групи.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні контактної групи в Мінську сторони домовились про розведення сил у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня. Однак бойовики не дотримувалися "режиму тиші".