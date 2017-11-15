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Контактна група не обговорювала тему введення миротворців на Донбас

Також не порушувалося питання можливого розриву дипломатичних відносин між Росією та Україною
Тристороння Контактна група (ТКГ) з Донбасу не обговорювала питання введення миротворчого контингенту.
Контактна група не обговорювала тему введення миротворців на Донбас Мартін Сайдік. Фото: rbc.ua

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик у коментарі журналістам в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не обговорювали це питання (введення миротворчого контингенту на Донбас, - ред.), тому що ця тема не є предметом переговорів", - сказав Сайдик.

"Можу сказати, поки не є темою переговорів", - додав він.

Спецпредставник також повідомив, що контактна група не порушувала питання можливого розриву дипломатичних відносин між Росією та Україною.

"Сподіваюся, що мудрість у цьому питанні переможе", - сказав Сайдик.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіантрозміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше  Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

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15 11 2017 20:19
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