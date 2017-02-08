НОВИНИНаступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання на Донбасі відбудеться в Мінську 23 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі пішла у відпустку
Наступне засідання відбудеться 23 серпня
Фото: МЗС Білорусі / Twitter
Про заявив спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мартін Сайдик, інформує "Белта".
"Наступне засідання тристоронньої контактної групи пройде в Мінську 23 серпня", - сказав Сайдик.
Він зазначив, що учасники переговорного процесу на три тижні йдуть у відпустку.
Відзначимо, що на засіданні в середу ТКГ закликала представників ОРДЛО забезпечити взяті на себе зобов'язання і припинити стріляти. Також сторони повинні завершити узгодження списків на обмін в письмовому вигляді для того, щоб на наступній зустрічі ТКГ була досягнута домовленість про звільнення людей. Група також просунулася в обговоренні списку нових зон із розведення сил та засобів.
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02 08 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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