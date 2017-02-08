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Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі пішла у відпустку

Наступне засідання відбудеться 23 серпня
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання на Донбасі відбудеться в Мінську 23 серпня.
Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі пішла у відпустку Фото: МЗС Білорусі / Twitter

Про заявив спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мартін Сайдик, інформує "Белта".

"Наступне засідання тристоронньої контактної групи пройде в Мінську 23 серпня", - сказав Сайдик.

Він зазначив, що учасники переговорного процесу на три тижні йдуть у відпустку.

Відзначимо, що на засіданні в середу ТКГ закликала представників ОРДЛО забезпечити взяті на себе зобов'язання і припинити стріляти. Також сторони повинні завершити узгодження списків на обмін в письмовому вигляді для того, щоб на наступній зустрічі ТКГ була досягнута домовленість про звільнення людей. Група також просунулася в обговоренні списку нових зон із розведення сил та засобів.

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02 08 2017 18:40
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