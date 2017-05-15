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Контактна група в Мінську обговорила підсумки верифікації полонених

Кілька сотень людей не бажають переходити на територію ОРДЛО
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання в Мінську.
Контактна група в Мінську обговорила підсумки верифікації полонених Фото: ЕРА

Про це повідомила у Фейсбуці прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Основне питання порядку денного - підсумки верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства заради звільнення українських заручників", - написала вона.

За словами Оліфер, кілька сотень людей не бажають переходити на територію ОРДЛО.

Українська сторона наполягла на участі омбудсмена Валерії Лутковської і у засіданні гуманітарної підгрупи, і в засіданні ТКГ. Всі сторони підкреслили: пророблена величезна робота, в якій брали участь представники ОБСЄ, СБУ, українського офісу омбудсмена і кілька матерів тих, хто перебуває в українських пенітенціарних установах. Опитування відбулося відповідно до міжнародних стандартів, були бездоганно дотримані як конфіденційність, так і норми міжнародного гуманітарного права.

"Верифікація відбулася з 28 квітня по 12 травня, за цей час група проїхала понад 14 тис. км, була в 20 регіонах України, відвідала 37 пенітенціарних закладів. Українська сторона підкреслила: процес верифікації осіб, права яких процесуально обмежені, завершено", - написала Оліфер.

За її словами, українська сторона наполягає на негайному погодженні списків та конкретизації дати звільнення полонених.

"Представники ОРДЛО висловили сумнів бажання/небажання окремих громадян переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Як жест доброї волі пані Лутковська перевірить цю інформацію і надасть свій висновок. Остаточні результати будуть оброблені ОБСЄ", - зазначила Оліфер.

В рамках підгрупи з безпеки, і на засіданні ТКГ порушувалося питання безпеки співробітників місії ОБСЄ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.

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