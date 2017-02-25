Контактна група закликала "ЛНР" та "ДНР" припинити вогонь заради відновлення водопостачання
Про це повідомила прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
"Донецька фільтрувальна станція пошкоджена, тисячі людей залишилися без води. Це наслідки порушення режиму припинення вогню. Для забезпечення проведення ремонтних робіт Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші", – написала вона.
Також Тристороння контактна група закликає ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілами патруля ОБСЄ та захопленням безпілотника.
Зазначимо, голова Донецької області Павло Жебрівський заявляє, що потрібно негайно приймати рішення про демілітаризацію зони біля Донецької фільтрувальної станції.
Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції. Керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.
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