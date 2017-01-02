Контактна група закликала відвести всі озброєння на Донбасі до лінії, позначеної в Мінських угодах

Так звані "ДНР" і "ЛНР" зобов'язали забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад

Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Місія ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю, повідомила за підсумками переговорів Контактної групи прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер у Facebook.

Так звані "ДНР" і "ЛНР" зобов'язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо- та електропостачання в районі Авдіївки.

Українська сторона на переговорах наполягала, що меморандум від 19 вересня 2014 року є найважливішою складовою блоку питань з безпеки.

"Повне і стійке припинення вогню, виведення всіх іноземних військових формувань і важких видів озброєнь з території України, кордон - такі передумови для проведення виборів на Донбасі", - виклала Оліфер позицію України.

"Гуманітарній підгрупі вдалося зблизити позиції щодо звільнення незаконно утримуваних осіб", - додала вона.

Чергове засідання контактної групи з приводу України відбудеться в Мінську 15 лютого.

Нагадаємо, що раніше представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Зранку, 1 лютого, з Авдіївки Донецької області, евакуювали 80 дітей.

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ.