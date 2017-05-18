Контрабандистам культурних цінностей та боєприпасів тепер загрожує до семи років тюрми
Спочатку документ підтримали 207 депутатів, вдруге - 226.
Закон передбачає позбавлення волі на 3-7 років за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, небезпечних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - повідомляє прес-служба ВР.
В ході обговорення з переліку виключили небезпечні речовини.
Нагадаємо, прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску "Краківець" Львівської області затримали громадянина Франції, який намагався приховано перевезти через кордон друковану продукцію та предмети старовини.
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