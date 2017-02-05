Контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони можуть скасувати протягом півроку
Таке рішення керівна інституція ЄС ухвалила у вівторок, повідомляє Укрінформ.
"Нині прийшов час поступово повернутися до повного функціонування Шенгенської системи. Ми рекомендуємо продовжити ще раз, востаннє, тимчасові контролі на шенгенських внутрішніх кордонах, але закликаємо країни-члени поступово їх скасувати, водночас компенсувавши їх пропорційними заходами контролю на своїх територіях", – заявив єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.
Зокрема, це рішення стосується таких країн Шенгенської зони, як Австрія, Німеччина, Данія, Швеція та Норвегія, які запровадили тимчасові контролі на своїх внутрішніх кордонах у відповідь на міграційну кризу та загрозу тероризму. Віднині ці країни повинні упродовж півроку забезпечити безпеку своїх внутрішніх кордонів, але з вільним переміщенням через них.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу 7 березня ухвалила рішення, яким посилюється контроль на зовнішніх кордонах ЄС.
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