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Контрольованій частині Луганщини загрожує відключення електроенергії

Росіяни перекрили єдину залізничну гілку, якою можна було підвезти вугілля на Луганську ТЕС
На Луганській ТЕС запасу вугілля вистачить лише до 4 листопада, внаслідок чого станція може зупинитися, а це загрожує відключеннями електроенергії в північній частині Луганської області.
Контрольованій частині Луганщини загрожує відключення електроенергії Фото: УНІАН

"Підтверджую, що вугілля залишилося до 4 листопада приблизно. Російська Федерація не дає нам квоти на завезення вугілля з території Російської Федерації на Луганську ТЕС", - заявив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, інформує LB.ua.

За його словами, щоб зберегти мінімальний рівень енергозабезпечення, зараз розглядають різні варіанти електропостачання регіону.

"Ми проводимо навчання, будемо підключатися через 110-ті лінії з території Харківської області, Донецької області, будемо генерувати електроенергію на Сєвєродонецькій ТЕЦ. Вона на сьогодні дасть близько 60 мегаватів додаткової електричної енергії", - сказав Клименко.

"Але цього всього не вистачить забезпечити постійне електропостачання для всієї території Луганської області. За кількістю населення я не можу вам сказати, скільки конкретно буде без електричної енергії. Це важко підрахувати. Але нам буде складно. І буде відповідна соціальна напруженість" , - додав він.

При цьому Клименко повідомив, що в разі критичної ситуації Луганська ТЕС буде змушена перейти на газ, що може врятувати ситуацію з енергопостачанням.

Нагадаємо, з початку жовтня на Луганську ТЕС перестав надходити антрацит з території РФ через невидачу квот на постачання. Станція може отримувати паливо тільки з території РФ, оскільки залізничних під'їздів до ТЕС по території України немає.

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31 10 2018 14:58
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