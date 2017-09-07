Контррозвідка СБУ спіймала друга терористів "Мотороли" і "Гіві"

Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, затримавши кадрового російського військового, чинного інструктора донбаських бойовиків і близького друга "Гіві" і "Мотороли", полковника ВДВ Валерія Гратова, який з підробленими українським паспортом прямував в невизнане Придністров'я.

"Контррозвідка СБУ віртуозно провела спецоперацію і затримала друга Мотороли, Гіві і Захарченка. Він думав, що все пройде гладко. Він уже робив цей трюк кілька разів. У кишені паспорт на ім'я Валерія Войтенко. Непримітний пенсіонер, скромний ветеран праці. Паспорт український. Добротно зроблений майстром своєї справи", - повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на сторінці в Facebook.

"Він до сих пір думає, що переграв на кордоні. Проколовся на переході з України в Придністров'я. Насправді, контррозвідники давно знали, що під ім'ям Валерій Войтенко ховається якийсь Санич. Відомий в Москві як полковник ВДВ Валерій Гратов. Українська контррозвідка отримала дані про намір ФСБ Російської Федерації призначити заступником "міністра держбезпеки Придністров'я" свою людину. Головна умова - він повинен бути кадровим російським військовим з досвідом бойових дій. На Донбасі. На боці бойовиків", - зауважує журналіст.

За словами Цаплієнка, російський офіцер-десантник Гратов сім років охороняв лідера невизнаної республіки Придністров'я Ігоря Смирнова, після чого перебрався в Москву. З 2014 року Гратов допомагає терористам на Донбасі.

"Справжній полковник намагається з усіх сил зобразити із себе весільного генерала. Так що ж я там незаконного робив?", - по-панібратськи говорив Санич до контррозвідників, що затримали його. - Медалі ювілейні роздавав, і все".

Також, журналіст опублікував витяги з інструкції, яку полковник Гратов передав з Москви до Донецька ще на початку 2014 року. В інструкції містяться також підказки бойовикам, як уникнути покарання.

"БТР потрібно палити колеса коктейлями по одному борту. Відповідно, групи повинні бути далеко не тільки в обласній держадміністрації, а ВЖЕ бродити по місту в цивільному. Терміново всіх з пляшками бензину в одній кишені і хусткою в іншій кишені (немає складу злочину до того, як встромляєш хустку в шийку) на дахи будинків навколо ОДА - вони повинні просто кидати і кидати коктейлі на голови хунти", - публікує журналіст текст інструкції.

За словами журналіста, Гратов був одним із тих, кого послали на Донбас розпалювати війну.

"Спочатку - "коктейлями Молотова". Потім - чимось важчим і потужнішим. Влітку 15-го Гратова знімали на блокпосту, перед яким було встановлено плакат: "Укропи, ласкаво просимо в пекло!". Але ж золоті слова, правдиві. За блокпостом дійсно починалося пекло, облаштовувати який і надіслали сюди з Москви полковника Санича", - пише журналіст.

Він додає, що Гратов був під Іловайськом під час прямого російського вторгнення на територію України.

"У його портфоліо маса фотографій зі знаменитими донбаськими м'ясниками. Живими і мертвими. Гратов з Моторолою. Гратов з Гіві. Гратов з Мозговим ... З Безлером ... З Захарченком ... До речі, під час гулянок покійний Моторола, бувало, хвалився своїм фото з Гратовим. В одній руці - "бухло", в інший - глянсовий Санич", - додав Цаплієнко.

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