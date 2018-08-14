Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Контррозвідка затримала матір і сина, які працювали на бойовиків

Також в ООС опублікували відео, де затримані розповідають про "роботу в "ДНР"
Контррозвідники СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали на Донбасі матір і сина, які працювали на учасників незаконних збройних формувань "ДНР".
Контррозвідка затримала матір і сина, які працювали на бойовиків Фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що мешканці Слов’янська у 2014 році під впливом проросійської пропаганди добровільно приєднались до "ополчення Новоросії" та під керівництвом бойовика на ім’я Олександр несли службу на блокпосту в Слов’янську і здійснювали фільтраційні заходи.

"З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань… учасники "сімейного підряду ополченців" закінчили кар’єру бойовиків", - повідомляє у вівторок прес-служба ООС.

Також в ООС опублікували відео, де затримані розповідають про "роботу в "ДНР".

Зокрема, чоловік на відео каже, що в його обов’язки входила перевірка документів транспортних засобів громадян, які проїжджали через блокпост у Слов’янську, а його мати, заявила, що вона перевіряла транспортні засоби, документи у водіїв і пасажирів на блокпосту, а також готувала їжу.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2018 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.