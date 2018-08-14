Контррозвідка затримала матір і сина, які працювали на бойовиків
Правоохоронці встановили, що мешканці Слов’янська у 2014 році під впливом проросійської пропаганди добровільно приєднались до "ополчення Новоросії" та під керівництвом бойовика на ім’я Олександр несли службу на блокпосту в Слов’янську і здійснювали фільтраційні заходи.
"З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань… учасники "сімейного підряду ополченців" закінчили кар’єру бойовиків", - повідомляє у вівторок прес-служба ООС.
Також в ООС опублікували відео, де затримані розповідають про "роботу в "ДНР".
Зокрема, чоловік на відео каже, що в його обов’язки входила перевірка документів транспортних засобів громадян, які проїжджали через блокпост у Слов’янську, а його мати, заявила, що вона перевіряла транспортні засоби, документи у водіїв і пасажирів на блокпосту, а також готувала їжу.
Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки зі складу ООС затримали контрактника ЗСУ, який раніше працював на "ДНР", зокрема, виявляв і затримував патріотично налаштованих громадян України в Донецькій області.
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