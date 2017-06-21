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Контртерористичне управління ООН очолив представник РФ Воронков

Володимир Воронков призначений заступником генсека ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш призначив своїм заступником і головою контртерористичного управління представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Володимира Воронкова.
Контртерористичне управління ООН очолив представник РФ Воронков Володимир Воронков

Як повідомили в ООН, новий заступник генсека ООН має 30-річний дипломатичний досвід, був одним з ініціаторів кількох успішних проектів, в тому числі в сфері боротьби з тероризмом.

Російський дипломат на новій посаді буде займатися стратегічним керівництвом ООН у боротьбі з тероризмом.

Управління ООН з боротьби з тероризмом було засновано резолюцією Генасамблеї 71/291 від 15 червня 2017 року.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити в Організації нове управління з контртероризму.

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21 06 2017 23:45
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