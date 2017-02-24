Концепція сакцій проти Росії не спрацювала, - Канцлер Австрії

Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав переглянути санкції відносно Росії, заявивши, що вони не досить ефективні.

Євросоюзу, ймовірно, варто пошукати нові важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися більшого успіху, і які були б менш руйнівними для економіки Європи, - заявив Керн в інтерв'ю Bloomberg.

У той же час він додав, що Європі важливо залишатися єдиною в цьому питанні.

На питання, чи виступає він за часткове скасування санкцій в обмін на дотримання Мінських домовленостей, Керн відповів ствердно.

"... Концепція, що ми запровадимо санкції і прийдемо до гарних результатів з Росією не спрацювала. Я думаю нам потрібна інша концепція", - сказав він.

Зазначимо, президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладених на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.