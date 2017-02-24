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Концепція сакцій проти Росії не спрацювала, - Канцлер Австрії

Разом з тим Керн закликав пошукати нові важелі впливу
Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав переглянути санкції відносно Росії, заявивши, що вони не досить ефективні.
Концепція сакцій проти Росії не спрацювала, - Канцлер Австрії Фото:rbc.ua

Євросоюзу, ймовірно, варто пошукати нові важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися більшого успіху, і які були б менш руйнівними для економіки Європи, - заявив Керн в інтерв'ю Bloomberg.

У той же час він додав, що Європі важливо залишатися єдиною в цьому питанні.

На питання, чи виступає він за часткове скасування санкцій в обмін на дотримання Мінських домовленостей, Керн відповів ствердно.

"... Концепція, що ми запровадимо санкції і прийдемо до гарних результатів з Росією не спрацювала. Я думаю нам потрібна інша концепція", - сказав він.

Зазначимо, президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладених на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.

 
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24 02 2017 08:32
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