Концепція сакцій проти Росії не спрацювала, - Канцлер Австрії
Євросоюзу, ймовірно, варто пошукати нові важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися більшого успіху, і які були б менш руйнівними для економіки Європи, - заявив Керн в інтерв'ю Bloomberg.
У той же час він додав, що Європі важливо залишатися єдиною в цьому питанні.
На питання, чи виступає він за часткове скасування санкцій в обмін на дотримання Мінських домовленостей, Керн відповів ствердно.
"... Концепція, що ми запровадимо санкції і прийдемо до гарних результатів з Росією не спрацювала. Я думаю нам потрібна інша концепція", - сказав він.
Зазначимо, президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладених на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.
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