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Концерт Depeche Mode у Мінську скасували через хворобу Дейва Гаана

Організатори розглядають варіант з перенесенням концерту
Концерт гурту Depeche Mode, який повинен був відбутися в понеділок ввечері в "Мінськ-арені", скасували через госпіталізації лідера групи Дейва Гаана.
Концерт Depeche Mode у Мінську скасували через хворобу Дейва Гаана Depeche Mode. Фото: imageevent.com

Про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс".

Перед самим початком концерту організатори заходу повідомили, що фронтмен групи госпіталізований з кишковим розладом.|

Організатори додали, що в даний час розглядається варіант з перенесенням концерту. Інформація про це може з'явитися наступного тижня.

"Концерт не був застрахований, як і московський, і ми ще вирішуємо, що з цим робити. Повна відміна можлива, але поки ведуться переговори про перенесення. Втрати будуть не тільки у людей, які приїхали з інших країн, але і у організаторів. У нас зараз тиждень на переговори з групою і буде ясно — перенесення або скасування. Але ми в будь-якому разі зазнали збитків: продали 7 тисяч квитків, а могли — 12 — цього недостатньо, щоб покрити витрати. Такий концерт коштує мільйон доларів", — розповів на прес-конференції директор концертного агентства "Атом Інтертеймент" Андрій Алексєєв, передає Afisha.

Нагадаємо, концерт Depeche Mode у Києві має відбутися 19 липня. Внесе госпіталізація Гаана зміни в розклад туру групи - не повідомляється.

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17 07 2017 23:36
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