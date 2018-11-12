Концесійні конкурси на порти "Херсон" і "Ольвія" пройдуть навесні 2019 року, -Омелян

Тендери на концесію стивідорної компанії "Ольвія" та морського порту "Херсон" можуть пройти уже в березні-квітні наступного року, а підписати контракти з переможцями в уряді планують в травні-червні 2019 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на спільному брифінгу з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомляє "Громадське". Крім того Омелян закликав депутатів якнайшвидше проголосувати новий закон про концесію, за яким і мають проходити наступні конкурси.

"Народні депутати повинні невідкладно проголосувати закон про концесію, дати шанс економіці України. Адже це закон — універсальний і стосується не лише інфраструктури. Дати шанс економіці України розвиватися в прозорих цивілізованих умовах", — заявив Омелян.

Зокрема за проект концесії "Ольвії" передбачають залучити інвестицій на 17,3 мільярда гривень. Очікується, що за час реалізації цей проект дасть майже 69 млрд грн бюджетних надходжень. Проект концесії в морському порту "Херсон" передбачає інвестицій на 1,4 млрд грн, а загальна ефективність для бюджету може перевищити 16 мільярдів гривень. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, проекти концесії цих портів розраховані на 30-35 років.

"За нашими розрахунками ці проекти принесуть близько 85 млрд гривень бюджетних надходжень. Крім модернізації, власне, інфраструктури, ці проекти значною мірою сприятимуть розвитку соціальної сфери регіонів, розвитку дотичного бізнесу, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів", — зазначив Степан Кубів.

Нагадаємо, 26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.

26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.