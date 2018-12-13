Координатор руху "Кримська солідарність" проведе місяць у психлікарні
Підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною, стверджує адвокат Мустафаєва, повідомляє "Крим.Реалії".
Правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його, вважає кримська юристка Ліля Гемеджі.
Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої "бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.
У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову.
Нагадаємо, в анексованому Криму російські силовики приходили із обшуками до активістів об'єднання "Кримська солідарність".
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