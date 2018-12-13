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Координатор руху "Кримська солідарність" проведе місяць у психлікарні

Сервер Мустафаєв об'єднав адвокатів, активістів і родичів політв’язнів у Криму
Координатора руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва, заарештованого російською владою за звинуваченням в "участі в терористичній організації", етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць.
Координатор руху "Кримська солідарність" проведе місяць у психлікарні Фото: radiosvoboda.org

Підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною, стверджує адвокат Мустафаєва, повідомляє "Крим.Реалії".

Правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його, вважає кримська юристка Ліля Гемеджі.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої "бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову.

Нагадаємо, в анексованому Криму російські силовики приходили із обшуками до активістів об'єднання "Кримська солідарність".

 
 
 
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13 12 2018 15:25
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