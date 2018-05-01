Координаційний штаб у справі вбивства Ноздровської буде засідати щодня

Аброськін визначив подальші напрями роботи всіх оперативних служб, які необхідні для розкриття вбивства правозахисниці

У Вишгороді пройшло перше засідання спеціального координаційного штабу з розслідування вбивства правниці Ірини Ноздровской.

На ньому визначили подальші напрямки роботи і заявили, що засідання будуть проходити щодня.

"Нарада відбулася під головуванням першого заступника голови Нацполіції – начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна за участю заступника голови Нацполіції – начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада, начальників структурних підрозділів апарату кримінальної поліції і керівництва поліції Київської області", – , повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області.

Аброськін визначив подальші напрями роботи всіх оперативних служб, які необхідні для розкриття цього злочину. Він також повідомив, що в такому форматі засідання будуть проходити щодня.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області 1 січня. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Також за попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран. За словами керівника прес-служби Нацполіціі Київської області Миколи Жуковича, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.