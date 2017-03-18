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Копачі бурштину розблокували автодорогу в Рівненській області, – ВІДЕО

Блокування тривало вісім годин
Копачі бурштину розблокували автодорогу Київ-Ковель у Сарненському районі Рівненської області, рух транспортних засобів відновлено.
Копачі бурштину розблокували автодорогу в Рівненській області, – ВІДЕО Фото: rv.npu.gov.ua

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівенської області.

Як зазначається, о 18:00 близько 150 учасників акції протесту розійшлися.

Рух транспортних засобів відновлений.

Нагадаємо, у Рівненській області сьогодні вранці копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава через що на перекритій трасі утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри.

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18 03 2017 22:10
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