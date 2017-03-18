CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКопачі бурштину розблокували автодорогу Київ-Ковель у Сарненському районі Рівненської області, рух транспортних засобів відновлено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Копачі бурштину розблокували автодорогу в Рівненській області, – ВІДЕО
Блокування тривало вісім годин
Фото: rv.npu.gov.ua
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Рівенської області.
Як зазначається, о 18:00 близько 150 учасників акції протесту розійшлися.
Рух транспортних засобів відновлений.
Нагадаємо, у Рівненській області сьогодні вранці копачі бурштину перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Варшава через що на перекритій трасі утворилася автомобільна черга довжиною два кілометри.
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