ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКорабель Dragon компанії SpaceX доправив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корабель SpaceX доправив на Землю вантаж з МКС
Апарат спустився в Тихий океан
Фото: twitter.com/SpaceX
SpaceX опублікувала фото приводнення у своєму Twitter.
Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія.
Нагадаємо, в 2016 році компанія SpaceX оголосила про намір відправити космічний корабель на Марс не пізніше 2018 року. Тоді корабель для марсіанської місії отримав назву Red Dragon.
Засновник SpaceX і глава Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що має намір до 2025 року відправити людину на Марс.
У вересні 2016 компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.
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19 03 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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