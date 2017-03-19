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Корабель SpaceX доправив на Землю вантаж з МКС

Апарат спустився в Тихий океан
Корабель Dragon компанії SpaceX доправив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.
Корабель SpaceX доправив на Землю вантаж з МКС Фото: twitter.com/SpaceX

SpaceX опублікувала фото приводнення у своєму Twitter.

Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія.

Нагадаємо, в 2016 році компанія SpaceX оголосила про намір відправити космічний корабель на Марс не пізніше 2018 року. Тоді корабель для марсіанської місії отримав назву Red Dragon.

Засновник SpaceX і глава Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що має намір до 2025 року відправити людину на Марс.

У вересні 2016 компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.

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19 03 2017 21:15
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