Корабель замерз з екіпажем на борту на річці Дунай в Румуії, - ВІДЕО

В Румунії на річці Дунай у льодяному полоні опинився корабель з екіпажем на борту.

Все сталося поблизу міста Келераши, що на кордоні з Болгарією. За кілька днів судно не зрушило з місця. Екіпаж повідомив, що у них закінчуються запаси їжі та води. За наказом МВС Румунії припаси екіпажу доставили вертольотом, - повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

До слова, через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.