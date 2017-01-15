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Корабель замерз з екіпажем на борту на річці Дунай в Румуії, - ВІДЕО

На судно вертольотом доставили запаси їжі і води
В Румунії на річці Дунай у льодяному полоні опинився корабель з екіпажем на борту.
Корабель замерз з екіпажем на борту на річці Дунай в Румуії, - ВІДЕО Фото:112.ua

Все сталося поблизу міста Келераши, що на кордоні з Болгарією. За кілька днів судно не зрушило з місця. Екіпаж повідомив, що у них закінчуються запаси їжі та води. За наказом МВС Румунії припаси екіпажу доставили вертольотом, - повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

До слова, через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.

Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів.

 

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15 01 2017 17:49
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