Кораблі НАТО прибули до Одеси

До цієї групи кораблів входять есмінець Королівських ВМС Великої Британії "DUNCAN" та фрегат ВМС Туреччини "YILDIRІM"

24 липня до порту Одеси прибули кораблі Постійної військово-морської групи НАТО

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві розповіли, що до цієї групи кораблів входять есмінець Королівських ВМС Великої Британії "DUNCAN" та фрегат ВМС Туреччини "YILDIRІM". Зазначається, що ці кораблі перебуватимуть в одеському порту до 27 липня, а на їхніх відвідувачів очікує культурна програма.

"Програма перебування кораблів передбачає протокольні зустрічі командування походу з командувачем ВМС ЗС України та в органах влади, відвідування кораблів мешканцями та гостями міста (25 липня, з 14.00 до 17.00), дружні зустрічі з українськими військовими моряками", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 10 липня в Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.