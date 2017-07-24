Кораблі НАТО прибули до Одеси
Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
У відомстві розповіли, що до цієї групи кораблів входять есмінець Королівських ВМС Великої Британії "DUNCAN" та фрегат ВМС Туреччини "YILDIRІM". Зазначається, що ці кораблі перебуватимуть в одеському порту до 27 липня, а на їхніх відвідувачів очікує культурна програма.
"Програма перебування кораблів передбачає протокольні зустрічі командування походу з командувачем ВМС ЗС України та в органах влади, відвідування кораблів мешканцями та гостями міста (25 липня, з 14.00 до 17.00), дружні зустрічі з українськими військовими моряками", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 10 липня в Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.
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