Кораблі з паливом з Росії зупинялися в Північній Кореї, – Reuters

Чиновники США стверджують, що зміна курсу посеред рейсу - це тактика, яку режим КНДР використовує, щоб обійти міжнародні санкції

Вісім кораблів Північної Кореї, завантажених паливом, могли перевозити паливо з Росії в КНДР, незважаючи на міжнародні санкції.

Про це з посиланням на неназваних американських чиновників повідомляє Reuters.

Агентство не має даних про те, що судна Північної Кореї вивантажували паливо в північнокорейських портах. Кораблі спочатку йшли за маршрутом в Китай і Південну Корею, однак пізніше змінили курс. Змінювати напрямок руху посеред шляху не заборонено. До того ж, невідомо, де в країні було відвантажене паливо з Росії.

Однак, чиновники США стверджують, що зміна курсу посеред рейсу - це тактика, яку режим КНДР використовує, щоб обійти міжнародні санкції, введені через ядерну програму Пхеньяна.

Зміна курсу, а також використання великої кількості офшорних компаній в поставках ускладнює можливість відстежити, скільки палива було поставлено в Північну Корею.

"Намагаючись отримати прибуток, режим у Північній Кореї використовує мережі доставки, щоб імпортувати і експортувати товари. Країна використовує тактику обману, щоб затуманити істинне походження цих товарів. Пхеньян постійно фальсифікує дані про ідентифікацію суден і документації", - сказав помічник міністра фінансів США Маршалл Біллінгслі .

Reuters з посиланням на дані про пересування вказує, що вісім суден КНДР вирушили з порту у Владивостоці з пальним на борту і вказали своїм пунктом призначення Китай або Південну Корею. Але покинувши води Росії, кораблі опинилися в північнокорейських портах Кімчхек, Чхонджин, Хіннам і Наджин. Жоден з них не пішов в Китай, натомість вони повернулися в Росію.

У всіх судів на борту було дизельне паливо. Про це виданню повідомило джерело в Владивостоці. Їх вантажопідйомність варіювалася від 500 тонн до 2 тисяч тонн. Одним з кораблів був Ma Du San, який належить північнокорейській компанії Korea Kyongun Shipping Co. Він взяв на борт 545 тонн палива у владивостоцькому терміналі "Перша Річка", який належить "Незалежній нафтогазовій компанії".

У розпорядженні Reuters виявився документ про завантаження вантажу. Він датований 19 травня. Ma Du San отримав свій вантаж з Хабаровського НПЗ. У документах російської Інформаційної системи державного портового контролю північнокорейське судно вказало, що направляється в китайський порт Чжаньцзян. Але замість цього судно прибуло в Кімчхек.

Нагадаємо, 11 вересня Радбез ООН одноголосно схвалила нові санкції проти КНДР. Нові обмеження передбачають заборону на закупівлю північнокорейського текстилю та на постачання в країну газових конденсатів, також СБ ввів обмеження на експорт в КНДР нафти і продуктів її переробки. Нові санкції стали відповіддю на шосте ядерне випробування в КНДР, що відбулося 3 вересня.

КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Також влада КНДР відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.