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Корчак не пояснила звідки в грудні у неї майже 400 тисяч зарплати

У грудні вона двічі задекларувала зарплату
Голова НАЗК Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року.
Корчак не пояснила звідки в грудні у неї майже 400 тисяч зарплати Наталія Корчак Фото: politica-ua.com

Так, народний депутат Сергій Лещенко поцікавився у Корчак. Чому у грудні вона двічі задекларувала зарплату у розділі зміни в майновому стану, - інформує "Українська правда".

Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

"7 грудня ви задекларувала 266 тисяч  гривень  доходу як одноразова зміна матеріального стану, а 29 грудня ви задекларувала 123 тисяч одноразової зміни матеріального стану тобто сумарно за місяць 400 тисяч гривень", - зазначив Лещенко.

На прохання нардепів пояснити, чи це була премія, чи " тринадцята" зарплата, Корчак заявила: "Це загальний сукупний дохід, який складався із відпускними".

Корчак зазначила, що це не премія. "Премії в 200 тисяч гривень у нас не було, лише у липні і вересні була нарахована премія для всіх членів НАЗК у розмірі 250%. Починаючи з грудня місяця премії не нараховувалися", - заявила Корчак.

На уточнюючі запитання Лещенка, що ж ще крім відпускних входить до цієї суми, Корчак відповісти не змогла: "У мене немає розрахунків зараз".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.

Зазначимо, зарплата Корчак у лютому 2017 року, згідно з інформацією НАЗК, склала посадовий оклад - 40, 560 тис грн, надбавку за вислугу років – 20, 280 тис грн, надбавку за інтенсивність праці – 40,560 тис грн.

Сьогодні голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що готова піти зі своєї посади.

 
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