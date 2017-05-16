Корчак придбала нову Skoda за $20 тис для свекрухи, яка не має водійських прав

Чоловік Корчак підтвердив, що вона фінансово допомагала його матері при купівлі, але до декларації голова НАЗК цю фінансову допомогу не внесла

У грудні 2016 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, яка не має автомобіля, придбала паркомісце в столичній новобудові бізнес-класу.

Cвекруха Корчак Надія Тімер-Булатова, яка не їздить за кермом, купила нову Skoda Octavia A7.

Про це йдеться в розслідуванні Аліси Юрченко в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Офіційно 10 кв м парковки Корчак – це три мотоциклетних місця, яких достатньо для розміщення авто. Разом вони коштували голові НАЗК 136 тис грн. Паркінг в декларації Корчак є, а от жодного транспортного засобу у володінні сім’ї не згадано.

На паркомісці Корчак припаркована нова Skoda Octavia A7, придбана у жовтні. Таке авто коштує від $20 тис. Нове авто записали на свекруху голови НАЗК – Надію Тімер-Булатову, яка не має водійського посвідчення.

Журналісти зафіксували, що авто користується чоловік Корчак – Юрій Тімер-Булатов. Сам він пояснив, що машиною їздить його батько, а сам він прийшов на парковку забрати документи. Корчак визнає, що нову автівку свекрусі купляли "спільними зусиллями". Вона підтвердила, що її чоловік інколи користується цим автомобілем. Але джерела програми стверджують, він регулярно їздить Skoda Octavia і нерідко підвозить на ній дружину. Тімер-Булатов стверджує, що почав користуватися автомобілем тільки цього року, тому його в декларації не має. Тобто, авто простоювало майже три місяці. Чоловік Корчак підтвердив, що вона фінансово допомагала його матері при купівлі. Але до декларації голова НАЗК цю фінансову допомогу не внесла. Наталія Корчак також регулярно користується автомобілем Volkswagen Bora, яким керує співробітник НАЗК Андрій Некрутенко (машина оформлена на його батька). Некрутенко оформлений провідним інспектором відділу ресурсного забезпечення адміндепартаменту Нацагентства і заробляє в середньому 9 тис грн/місяць.

Згідно з посадовою інструкцією, він має відповідати за забезпечення НАЗК усім необхідним для роботи: готувати проекти договорів з постачальниками, контролювати виконання цих договорів, інвентаризувати майно НАЗК, пропонувати список закупівель і слідкувати за утриманням будівель. Однак, судячи з регулярності перевезень Наталії Корчак, фактично він виконує функції водія. Сама вона пояснила, що штатним розписом НАЗК водій не передбачений і змінити його немає можливості.

На думку юристів Центру протидії корупції, оскільки ця автівка приватна, а не службова, голова НАЗК має декларувати користування нею.

Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.