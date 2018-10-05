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Корчак: Сама запровадила е-декларації, і сама маю негативні наслідки

Корчак каже, що сама страждає від перевірки декларацій
Член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак запевняє, що не має впливу на хід перевірки Нацагентством її декларації.
Корчак: Сама запровадила е-декларації, і сама маю негативні наслідки Фото: УНІАН

"Я абсолютно в цей процес не втручаюся, тому ніякого прямого впливу між тим, що я була головою Національного агентства, а зараз членом Нацагентства, на перевірку моєї декларації немає", – по завершенню брифінгу журналістам, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Я цього ніколи не боялась і не боюсь. Але я найбільш зацікавлена в тому, щоб в цьому питанні поставити крапку. Більше того, я навіть хотіла б, щоб мені оголосили підозру, щоб в рамках вже судового провадження встановлювати певні обставини", – додала вона.

"Тому що це ненормальна ситуація, коли порушено кримінальне провадження, ти знаходишся в стані свідка – і це відбувається як безкінечний процес, породжений якимись конфліктами", – обурилася Корчак.

Вона зазначила, що її діяльність загалом не була пов'язана з помстою і вона "ніколи ні від кого не переховувалась".

"Мабуть така моя доля – сама запровадила електронні декларації, сама зазнала негативних наслідків цієї публічності. Але я реально усвідомлюю, що саме посада, яку я займаю, як і інші такі посади, вони завжди мають негативну сторону", – сказала екс-голова НАЗК.

"Я маю чим займатись, дуже багато роботи в напрямку запобігання політичної корупції,як ви бачите, організація роботи з цього напрямку була здійснена на належному рівні, тому ми маємо відповідні показники. І, мабуть, ефективність моєї роботи в когось все-таки викликає побоювання", – додала Корчак.

13 квітня НАЗК оголосило про проведення повної перевірки електронної декларації екс-очільниці агентства Наталії Корчак, яка тепер є просто членом  цього відомства.

Нагадаємо, що 14 листопада нардеп Мустафа Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

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10 05 2018 15:20
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