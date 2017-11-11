Корчак скаржиться, що її свекруху госпіталізували після візиту детектива НАБУ

На думку Корчак, детектив НАБУ порушив порядок вручення повістки та проведення допиту

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що мати її чоловіка госпіталізували після візиту детектива НАБУ.

Сама ж Тімер-Булатова написала заяву до поліції про перевищення службових повноважень правоохоронцем.

За версією НАБУ, родичка Корчак захотіла, щоб її опитали на місці й запросила правоохоронця в квартиру. Але після допиту подзвонила сину і відмовилася підписувати протокол. А потім замкнула детектива в квартирі зсередини і сховала ключа.

В агенстві оприлюднили відео з місця події.

За словами ж Корчак, свекруха не встигла роздивитися посвідчення детектива і "подумала, що це шахрай та подзвонила сину".

"До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - написала чиновник у Facebook.

На її думку, детектив НАБУ порушив порядок вручення повістки та проведення допиту.

Також Корчак і Тімер-Булатова вважають, що правоохоронець незаконно проник у приміщення.

Детектив НАБУ натомість на відео заявляв, що його утримували в помешканні проти його волі.

У п'ятницю ввечері детектив прийшов до помешкання свекрухи пані Корчак, аби вручити повістку про допит.

В НАБУ кажуть, що розслідують можливе внесення недостовірних даних в декларацію чиновниці. Корчак спробували усунути з посади керівника НАЗК.

Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.