Корчак скаржиться, що її свекруху госпіталізували після візиту детектива НАБУ
Сама ж Тімер-Булатова написала заяву до поліції про перевищення службових повноважень правоохоронцем.
За версією НАБУ, родичка Корчак захотіла, щоб її опитали на місці й запросила правоохоронця в квартиру. Але після допиту подзвонила сину і відмовилася підписувати протокол. А потім замкнула детектива в квартирі зсередини і сховала ключа.
В агенстві оприлюднили відео з місця події.
За словами ж Корчак, свекруха не встигла роздивитися посвідчення детектива і "подумала, що це шахрай та подзвонила сину".
"До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - написала чиновник у Facebook.
На її думку, детектив НАБУ порушив порядок вручення повістки та проведення допиту.
Також Корчак і Тімер-Булатова вважають, що правоохоронець незаконно проник у приміщення.
Детектив НАБУ натомість на відео заявляв, що його утримували в помешканні проти його волі.
У п'ятницю ввечері детектив прийшов до помешкання свекрухи пані Корчак, аби вручити повістку про допит.
В НАБУ кажуть, що розслідують можливе внесення недостовірних даних в декларацію чиновниці. Корчак спробували усунути з посади керівника НАЗК.
Нагадаємо, Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету у квітні викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року. Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.
Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.
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