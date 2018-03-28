Корчак заявила, що 12 квітня суд розгляне позов НАЗК до Соломатіної

Перше судове засідання, на якому розглянуть позов НАЗК до екс-керівника департаменту фінконтролю НАЗК Ганни Соломатіної, відбудеться 12 квітня.

Про це заявила член НАЗК Наталія Корчак після засідання агентства 28 березня, передає "112 Україна".

"12 квітня буде перше судове засідання з питання нашого позову до пані Соломатіної, і є кримінальне провадження, ми найбільш зацікавлені, щоб воно було завершене і дійшло до логічного завершення", - сказала Корчак.

Нагадаємо, що 14 листопада нардеп Мустафа Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.