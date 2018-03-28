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Корчак заявила, що 12 квітня суд розгляне позов НАЗК до Соломатіної

Раніше колишній член НАЗК Ганна Соломатіна заявила про фальсифікації перевірок електронних декларацій
Перше судове засідання, на якому розглянуть позов НАЗК до екс-керівника департаменту фінконтролю НАЗК Ганни Соломатіної, відбудеться 12 квітня.
Корчак заявила, що 12 квітня суд розгляне позов НАЗК до Соломатіної Ганна Соломатіна. Фото: slovoidilo.ua

Про це заявила член НАЗК Наталія Корчак після засідання агентства 28 березня, передає "112 Україна".

"12 квітня буде перше судове засідання з питання нашого позову до пані Соломатіної, і є кримінальне провадження, ми найбільш зацікавлені, щоб воно було завершене і дійшло до логічного завершення", - сказала Корчак.

Нагадаємо, що 14 листопада нардеп Мустафа Найєм був організатором брифінгу керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Та заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.

У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.

Детективи Національного антикорупційного бюро України вже почали досудове розслідування за фактом можливого вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовими особами інших органів влади та іншими особами в складі організованої групи дій з отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, з'єднаної з вимаганням такої вигоди, за вчинення дій в інтересах вигодонабувача і третіх осіб.

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