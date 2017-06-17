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Кордон без віз перетнули майже 13 тисяч українців, 17 українців отримали відмову

Майже 74 тисячі громадян України використовували біометричні паспорти
Від початку запровадження безвізу кордон з країнами Європейського Союзу перетнули більше 365 тисяч громадян України і лише 17 українцям відмовлено.
Кордон без віз перетнули майже 13 тисяч українців, 17 українців отримали відмову Фото: УНІАН

"Станом на 6 годину 17 червня безвізовим режимом перетину кордону з ЄС скористалися 12 тисяч 875 громадян України", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що від початку запровадження безвізу кордон з країнами ЄС перетнули більше 365 тисяч громадян України. Майже 74 тисячі громадян України використовували біометричні паспорти. Із них 12 тис. 875 українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт.

"Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 3 тис. 750 громадян, а це 29%, користалися авіаційним транспортом. Інші слідували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (5 тис. 210 громадян України) та Угорщиною (1 тис. 805 громадян України)", - повідомляє прес-служба.

Лише протягом доби від 18:00 16 червня кордон з країнами ЄС перетнули більше 4 тисяч наших співвітчизників.

У ДПСУ поінформували, що з початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 17 громадянам України.

Нагадаємо, польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізі.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
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17 06 2017 11:14
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