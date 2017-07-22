Кореспондент видання "Страна.ua" загинула в ДТП

У результаті зіткнення Рафал викинуло з салону автобуса разом з кріслом

В Одеській області в результаті ДТП загинула спеціальний кореспондент інтернет-видання "Страна.ua" Стася Рафал.

Про подробиці трагедії розповіла журналіст "Страны" Валерія Івашкіна, яка разом із загиблою їхала до Одеси, інформує "Страна.ua".

Повідомляється, що сьогодні, 22 липня, близько 4 ранку в Одеській області на трасі Київ - Одеса біля села Троїцьке сталася аварія.

Мікроавтобус, в якому їхали журналістки, врізався у вантажний автомобіль, який несподівано загальмував на середній смузі траси. У результаті зіткнення Рафал викинуло з салону автобуса разом з кріслом. Медики констатували смерть постраждалої.



Фото: strana.ua

За словами Івашкіної, у результаті ДТП постраждала ще одна її колега Катерина Шумило, яку з черепно-мозковою травмою госпіталізували до Любашівської лікарні.

Нагадаємо, що відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.