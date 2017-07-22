Кореспондент видання "Страна.ua" загинула в ДТП
Про подробиці трагедії розповіла журналіст "Страны" Валерія Івашкіна, яка разом із загиблою їхала до Одеси, інформує "Страна.ua".
Повідомляється, що сьогодні, 22 липня, близько 4 ранку в Одеській області на трасі Київ - Одеса біля села Троїцьке сталася аварія.
Мікроавтобус, в якому їхали журналістки, врізався у вантажний автомобіль, який несподівано загальмував на середній смузі траси. У результаті зіткнення Рафал викинуло з салону автобуса разом з кріслом. Медики констатували смерть постраждалої.
Фото: strana.ua
За словами Івашкіної, у результаті ДТП постраждала ще одна її колега Катерина Шумило, яку з черепно-мозковою травмою госпіталізували до Любашівської лікарні.
Нагадаємо, що відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий Олександр Мащенко помер на 39-му році життя під час заняття спортом.
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