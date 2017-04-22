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Корея обіграла поляків на чемпіонаті світу з хокею

23 квітня поляки зустрінуться в грі з командою України
Хокеїсти Республіки Корея перемогли команду Польщі - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) на чемпіонаті світу у дивізіоні IА, що проходить в Києві.
Корея обіграла поляків на чемпіонаті світу з хокею Фото: ukrinform.com

Шайби на льодовому майданчику київського Палацу спорту закинули: Кім Кісун (8-ма хвилина), Сін Санву (28), Лі Юн-Чун (43) і Кім Сан-Вук (47) – у корейців; Матеуш Брик (35) та Бартломей Поцеха (50) – у поляків, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні на ЧС пройде ще один матч, який розпочнеться о 20.30. Зіграють команди Австрії та Казахстану.  

Нагадаємо, в стартовій грі чемпіонату збірна України поступилася угорцям – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3). Наступний поєдинок наша команда проведе в неділю, 23 квітня, проти Польщі.

Турнір триватиме до 28 квітня. Дві кращі збірні потраплять до еліти світового хокею.

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22 04 2017 20:20
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