СПОРТ НОВИНИХокеїсти Республіки Корея перемогли команду Польщі - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) на чемпіонаті світу у дивізіоні IА, що проходить в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Корея обіграла поляків на чемпіонаті світу з хокею
23 квітня поляки зустрінуться в грі з командою України
Фото: ukrinform.com
Шайби на льодовому майданчику київського Палацу спорту закинули: Кім Кісун (8-ма хвилина), Сін Санву (28), Лі Юн-Чун (43) і Кім Сан-Вук (47) – у корейців; Матеуш Брик (35) та Бартломей Поцеха (50) – у поляків, повідомляє Укрінформ.
Сьогодні на ЧС пройде ще один матч, який розпочнеться о 20.30. Зіграють команди Австрії та Казахстану.
Нагадаємо, в стартовій грі чемпіонату збірна України поступилася угорцям – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3). Наступний поєдинок наша команда проведе в неділю, 23 квітня, проти Польщі.
Турнір триватиме до 28 квітня. Дві кращі збірні потраплять до еліти світового хокею.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 04 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф