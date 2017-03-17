Корейська компанія хоче розробити для Києва систему е-квитків

Korea Smart Card Company готовий в місячний термін розробити ТЕО електронного квитка для комунального транспорту і інвестувати до 700 млн грн

Корейська компанія Korea Smart Card Company пропонує Києву в місячний термін розробити ТЕО і впровадити пілотний проект електронного квитка для міського транспорту.

Кorea Smart Card Company вже реалізувала систему електронного квитка в таких містах як Сеул, Куала-Лумпур, Сінгапур, Абу Дабі і ін.

"З початку 2017 р компанія пропонує Києву підписати меморандум, щоб в місячний термін розробити ТЕО і впровадити пілотний проект (при цьому, все це за рахунок компанії). Що важливо, компанія заявила про потенційну можливість інвестувати в проект від 500 до 700 млн грн", - написав заступник голови КМДА, депутат Київради Ілля Сагайдак на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сагайдака, корейська компанія до кінця травня може зробити пілотний проект на одному зі столичних маршрутів (попередньо №114), а вже до кінця року запровадити е-квиток у всьому комунальному транспорті. У свою чергу до кінця 2018 р року електронний квиток зможе бути впроваджений в метро і для приватних перевізників.

"З міжнародного досвіду е-квиток позитивно вплине і на соціальні аспекти - знизяться ДТП на 25%, попит на громадський транспорт зросте на 16%, попит на використання власного авто впаде на 24%, збільшиться швидкість муніципального транспорту, значить відбудеться розвантаження транспортного руху", - пише Сайгайдак.

Також він додає, що е-квиток вже готові впроваджувати найближчим часом у Львові, Вінниці, Ужгороді, Миколаєві та Дніпрі.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.

Згодом міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.