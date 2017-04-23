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Корейці перемогли хокеїстів Казахстану на чемпіонаті світу в Києві

Завершить другий ігровий день світової першості матч Польща – Україна
Збірна Республіки Корея перемогла хокеїстів Казахстану на чемпіонаті світу з хокею із шайбою у дивізіоні IА, що проходить в Україні.
Корейці перемогли хокеїстів Казахстану на чемпіонаті світу в Києві Фото: ukrinform.com

Азіатська команда на льодовому майданчику київського Палацу спорту взяла гору у неділю над командою Казахстану – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0), повідомляє Укрінформ.

Турнірне становище: Республіка Корея – 6 очок (після 2-х ігор), Угорщина – 3 (1), Казахстан – 3 (2), Австрія – 0 (1), Україна – 0 (1), Польща – 0 (1).

Нагадаємо, збірна України на старті домашнього чемпіонату світу поступилася угорцям – 3:5. Хокеїсти Республіки Корея перемогли команду Польщі - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Національна хокейна збірна Казахстану перемогла команду Австрії з рахунком 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).

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23 04 2017 20:20
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