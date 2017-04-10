Король Іспанії назвав референдум у Каталонії незаконним

Король Іспанії Філіп VI заявив, що референдум про незалежність Каталонії є незаконним і недемократичним.

Як передає Sky News, про це він заявив у вівторок, 3 жовтня, в телевізійному зверненні з приводу референдуму в Каталонії.

За словами короля Іспанії, лідери Каталонії порушили закон і продемонстрували повну відсутність довіри. Він додав, що їх дії безвідповідальні і вони ризикують економічною стабільністю всієї країни.

Філіп VI також звернувся до уряду Іспанії, закликавши забезпечити конституційний порядок і верховенство права в країні.

Нагадаємо, що у неділю влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.

"Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці", - заявив її речник Маргарітіс Схінас.

Про стурбованість щодо застосування сили у день референдуму заявив Верховний комісар ООН з питань прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі. Є відеозаписи, на яких видно, як поліція тягає жінок за волосся.

Каталонські лідери заявили, що створять спеціальну комісію, яка розслідуватиме, за яких обставин під час референдуму отримали поранення понад 800 цивільних.

Конституційний суд Іспанії раніше визнав референдум незаконним.

Каталонія - високорозвинена автономна область із населенням у 7,5 мільйона людей на північному сході Іспанії, яка має свою мову, культуру і широкі права, але не є незалежною республікою за іспанською конституцією.

Під час місцевих виборів у 2015 році до влади в Каталонії прийшов альянс партій, які виступають за незалежність. Водночас майже 40% виборців підтримали партії, які висловилися проти.