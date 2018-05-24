Король Іспанії приїде в Київ підтримати "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів Король Іспанії Хуан Карлос відвідає Київ

Король Іспанії Хуан Карлос, що завершив правління у 2014 році, відвідає Україну для підтримки футбольного клубу "Реал" на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві 26 травня.

Король Іспанії Філіп VI Фото: AFP

"Його Величність Дон Хуан Карлос прибуде на НСК "Олімпійський" у Києві (Україна), де він побачить фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018, в якому зіграє Real Madrid C.F. і Liverpool F.C.", — йдеться у повідомленні на сайті королівської родини. Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. За перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль". 21 квітня Києву передали кубки Ліги Чемпіонів. За словами організаторів фіналів у Києві всі квитки на змагання уже розкуплені. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня о 21:45 на НСК "Олімпійський".

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