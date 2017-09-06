Король Нідерландів погодив асоціацію "Україна-ЄС"

Король Нідерландів Віллем-Олександр підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Європейський союзом.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на пресс-конференції у Харкові, інформує "Європейська правда".

За словами Порошенка, король Нідерландів підписав документ 1 червня, а 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.

"Саме в ці години тривають завершальні процедури по ратифікації доленосної угоди про асоціацію…І сьогодні ми чекаємо публікації і формального рішення Ради Європейського союзу, яке завершить процесс ратифікації", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.