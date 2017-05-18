Король Нідерландів таємно працює пілотом пасажирського літака

Про своє захоплення монарх не розповідав і при зльоті не уточнював про своє походження, коли представлявся

Король Нідерландів Вільгельм-Олександр підтвердив, що працює пілотом на пасажирських авіаперевезеннях.

Вільгельм-Олександр працює другим пілотом, а в цьому статусі йому не обов'язково було називати своє ім'я пасажирам.

Однак, він зазначив, що деякі пасажири все ж впізнавали його, повідомляє ВВС.



Фото: KLM

Король розповів, що планує продовжувати своє авіазахоплення.