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Король Нідерландів таємно працює пілотом пасажирського літака

Про своє захоплення монарх не розповідав і при зльоті не уточнював про своє походження, коли представлявся
Король Нідерландів Вільгельм-Олександр підтвердив, що працює пілотом на пасажирських авіаперевезеннях.
Король Нідерландів таємно працює пілотом пасажирського літака Король Нідерландів Вільгельм-Олександр. Фото: GETTY IMAGES

Вільгельм-Олександр працює другим пілотом, а в цьому статусі йому не обов'язково було називати своє ім'я пасажирам.

Однак, він зазначив, що деякі пасажири все ж впізнавали його, повідомляє ВВС.


Фото: KLM

Король розповів, що планує продовжувати своє авіазахоплення.

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18 05 2017 07:22
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