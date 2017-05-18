CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКороль Нідерландів Вільгельм-Олександр підтвердив, що працює пілотом на пасажирських авіаперевезеннях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Король Нідерландів таємно працює пілотом пасажирського літака
Про своє захоплення монарх не розповідав і при зльоті не уточнював про своє походження, коли представлявся
Король Нідерландів Вільгельм-Олександр. Фото: GETTY IMAGES
Вільгельм-Олександр працює другим пілотом, а в цьому статусі йому не обов'язково було називати своє ім'я пасажирам.
Однак, він зазначив, що деякі пасажири все ж впізнавали його, повідомляє ВВС.
Фото: KLM
Король розповів, що планує продовжувати своє авіазахоплення.
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