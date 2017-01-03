Король Саудівської Аравії подорожує з 460-тонним багажем та двома "ліфтами"

Разом із королем Азією подорожуватимуть не менш ніж 1500 осіб, в тому числі 10 міністрів, 800 делегатів і 25 принців

Саудівський король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд у середу, 1 березня, прибув із дев'ятиденним візитом до Індонезії, до найбільш населеної мусульманської країни в світі.

Це перший його за останні майже півстоліття тур до Індонезії.

Кілька днів король проведе у Джакарті та Західній Яві, перш ніж вирушити на популярний туристичний острів Балі. У рамках туру Азією, король уже відвідав Малайзію, а згодом вирушить до Китаю, Японії та Мальдів.

І як повідомляють ЗМІ, король Салман подорожує зовсім не порожнем. Так, Аджи Гунаван, президент служби аеропорту компанії PT Jasa Angkasa Semestar сказав, що король під час подорожі матиме з собою близько 460 тонн багажу. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеві ЗМІ. Щоб зрозуміти бодай трохи, наскільки великий багаж короля порівняно з типовим багажем у 18 кг, наведемо приклад: африканський слон важить 2-6 тонн. Так, багаж короля можна порівняти з вагою понад 200 слонів, найбільших наземних тварин у світі. Найбільш нетрадиційні речі, які входять до багажу короля, це, зокрема, два автомобілі Mercedes-Benz S600 і два "ліфти" - електричні вантажопідйомники. 2015 року встановлений на пляжі у Франції "ліфт" короля викликав обурення: місцеві жителі протестували як проти "інсталяції", так і проти закриття пляжу. Ліфти, як повідомляють, уже доправлені - один прибув до Джакарти ще 21 лютого, а інший в Денпасар, Балі - 22 лютого. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, разом із королем Азією подорожуватимуть не менш ніж 1500 осіб, в тому числі 10 міністрів, 800 делегатів і 25 принців. Усі вони дісталися Індонезії за 36 авіарейсів протягом трьох тижнів. Аджи Гунаван зазначив, що аж 572 особи - персонал короля. Очікують, що приїзд саудівського короля до Індонезії може призвести до неспокою для туристичних агентств. Так, нацполіція країни підготувала 10 тисяч своїх співробітників для патрулювання у всій Джакарті, на Західній Яві та Балі. Для короля та його величезної свити підготували тисячі кімнат у чотирьох найбільш ексклюзивних готелях Джакарти, в тому числі Ritz, Raffles та Marriott. Між тим, посол Саудівської Аравії в Індонезії запевнив, що спеціально для короля не закриватимуть пляжі на Балі. Також повідомляють, що власне на Балі король і його свита перебуватимуть у трьох люксових готелях, в тому числі Bulgari, де найбільш ексклюзивна вілла коштує 4,4 тисячі доларів за ніч. Курорт також має приватний пляж, доступ до нього також можливий тільки через ліфт.

Нагадаємо, у березні минулого року у престижному лондонському районі Найтсбридж оштрафували три золоті люксові автомобілі, які можуть належати вихідцям із Саудівської Аравії.