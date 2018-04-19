ПОЛІТИКА НОВИНИКороль Свазіленду Мсваті III перейменував країну в Королівство еСватіні, щоб відзначити 50-річчя з дня незалежності від британського правління.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Король Свазіленду вирішив перейменувати країну
Нова назва країни - еСватіні
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Зазначається, що eSwatini на мові сват означає "місце Свазі", назва маленької держави між Південною Африкою та Мозамбіком.
На відміну від деяких країн, Свазіленд не міняв свою назву після здобуття незалежності у 1968 році. До цього країна більше 60 років була під британським протекторатом. Король Мсваті III оголосив про зміну назви під час святкування дня незалежності на спортивному стадіоні в місті Манзіні.
"Я хотів би оголосити, що Свазіленд повернеться до свого початкової назви", - заявив король.
еСватіні - остання в Африці країна з абсолютною монархією, в якій влада монарха-суверена є необмеженою.
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